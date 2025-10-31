Giuseppe Sempio e i tanti non ricordo Le prime parole in Tv da indagato | Quella gente neanche la conosco | sono cose che non possiamo capire

Open.online | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giuseppe Sempio ha parlato per la prima volta in televisione da quando è finito nel registro degli indagati per corruzione in atti giudiziari. Il padre di Andrea, il 37enne accusato dell’omicidio in concorso di Chiara Poggi, operaio in pensione di Garlasco, è accusato di aver pagato nel 2017 l’ex procuratore pavese Mario Venditti per ottenere l’archiviazione della posizione del figlio, all’epoca finito per la prima volta sotto inchiesta e poi scagionato. «Quella gente non la conosco neanche». Intervistato al telefono durante la trasmissione Quarto Grado, andata in onda stasera, Giuseppe Sempio ha minimizzato le accuse che lo riguardano. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Giuseppe Sempio e i tanti «non ricordo». Le prime parole in Tv da indagato: «Quella gente neanche la conosco: sono cose che non possiamo capire» - L'ipotesi sui soldi dati all'ex pm Venditti per archiviare la posizione del figlio sul delitto di Chiara Poggi: lui si lamenta che è passato tanto tempo e non si ricorda più niente Giuseppe Sempio ha ... Segnala open.online

Garlasco, il papà di Sempio parla dopo l’indagine: “È passato tempo, chi si ricorda” - Giuseppe Sempio è indagato dalla procura di Brescia ma i suoi ricordi sono sfocati: "Di preciso non sappiamo niente" ... msn.com scrive

giuseppe sempio tanti ricordoGarlasco: Giuseppe Sempio indagato per il reato di corruzione verso il procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti - Si aggravano le posizioni della famiglia Sempio, si stanno completando gli accertamenti sui movimenti di denaro nel momento dell'archiviazione per Andrea Sempio nella prima inchiesta ... Lo riporta rtl.it

Cerca Video su questo argomento: Giuseppe Sempio Tanti Ricordo