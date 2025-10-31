Giuseppe Sempio e i tanti non ricordo Le prime parole in Tv da indagato | Quella gente neanche la conosco | sono cose che non possiamo capire

Giuseppe Sempio ha parlato per la prima volta in televisione da quando è finito nel registro degli indagati per corruzione in atti giudiziari. Il padre di Andrea, il 37enne accusato dell’omicidio in concorso di Chiara Poggi, operaio in pensione di Garlasco, è accusato di aver pagato nel 2017 l’ex procuratore pavese Mario Venditti per ottenere l’archiviazione della posizione del figlio, all’epoca finito per la prima volta sotto inchiesta e poi scagionato. «Quella gente non la conosco neanche». Intervistato al telefono durante la trasmissione Quarto Grado, andata in onda stasera, Giuseppe Sempio ha minimizzato le accuse che lo riguardano. 🔗 Leggi su Open.online

