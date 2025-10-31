Giuseppe Giofrè | A 12 anni avevo paura di uscire di casa perché volevano picchiarmi oggi sono fiero di me stesso Jennifer Lopez dice che sono il suo gay husband

Vanityfair.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 30 ottobre è su Prime Video nel cast di The Traitors Italia, a dimostrazione che non è solo un ballerino ma un artista che vuole dimostrare di che pasta è fatto. L'intervista. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Giuseppe Giofrè: «A 12 anni avevo paura di uscire di casa perché volevano picchiarmi, oggi sono fiero di me stesso. Jennifer Lopez dice che sono il suo gay husband»

