Giuseppe Giofrè | A 12 anni avevo paura di uscire di casa perché volevano picchiarmi oggi sono fiero di me stesso Jennifer Lopez dice che sono il suo gay husband
Dal 30 ottobre è su Prime Video nel cast di The Traitors Italia, a dimostrazione che non è solo un ballerino ma un artista che vuole dimostrare di che pasta è fatto. L'intervista. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Il 30 ottobre al Cinema Astra, ore 17:00, Amazon Prime Video porterà a Lucca il cast di The Traitors Italia. La conduttrice Alessia Marcuzzi e insieme a lei Paola Barale, Filippo Bisciglia, Giancarlo Commare, Giuseppe Giofrè, Pierluca Mariti, Tess Masazza, Ales - facebook.com Vai su Facebook