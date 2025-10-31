Giunta dieci giorni all’ultimo nome Rebus Sanità | l’ipotesi del tecnico

Firenze, 31 ottobre 2025 – Al manuale del totogiunta si aggiunge il capitolo della proclamazione degli eletti da parte della Corte d’Appello di Firenze. Una certezza e uno scenario. La prima è che dal 29 ottobre Eugenio Giani è ufficialmente presidente della Regione Toscana per la seconda volta. Con lui, i 40 eletti in Consiglio. Non Antonella Bundu, pronta a ricorrere al Tar, nonostante Toscana Rossa non abbia chiarito se impugnare la proclamazione nel merito (sfondare lo sbarramento del 5% imposto dalla legge elettorale coi 72mila voti alla candidata governatrice) o chiedendone la sospensiva, congelando i lavori del parlamentino e l’iter della manovra di bilancio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

