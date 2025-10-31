Giunta dieci giorni all’ultimo nome Rebus Sanità | l’ipotesi del tecnico
Firenze, 31 ottobre 2025 – Al manuale del totogiunta si aggiunge il capitolo della proclamazione degli eletti da parte della Corte d’Appello di Firenze. Una certezza e uno scenario. La prima è che dal 29 ottobre Eugenio Giani è ufficialmente presidente della Regione Toscana per la seconda volta. Con lui, i 40 eletti in Consiglio. Non Antonella Bundu, pronta a ricorrere al Tar, nonostante Toscana Rossa non abbia chiarito se impugnare la proclamazione nel merito (sfondare lo sbarramento del 5% imposto dalla legge elettorale coi 72mila voti alla candidata governatrice) o chiedendone la sospensiva, congelando i lavori del parlamentino e l’iter della manovra di bilancio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il governatore rieletto avvierà la formazione della giunta regionale entro dieci giorni e assumerà temporaneamente i poteri di commissario della sanità - facebook.com Vai su Facebook
Sospesa per dieci giorni l’attività di un locale nel cuore della movida romana - La serrata per dieci giorni di un noto locale situato in Largo Teatro della Valle, nel cuore della movida romana, è stata disposta dal Questore di Roma dopo una serie di episodi che hanno destato ... Si legge su rainews.it
Palio di Asti, tutto esaurito con dieci giorni di anticipo - "Anche quest'anno abbiamo ottenuto il risultato sperato ma con dieci giorni di anticipo rispetto agli anni ... Segnala notizie.tiscali.it
Haiti: Unicef, dieci bambini uccisi in dieci giorni a Port-au-Prince. Chiesto “un intervento immediato” di protezione - “L’Unicef è profondamente scioccato e preoccupato per l’uccisione di dieci bambini in dieci giorni a Port- Da agensir.it