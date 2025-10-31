Giulia Mei | Bandiera? Parla della frustrazione per aver normalizzato la violenza Ci chiamano cantautrici come fosse un genere a parte
L'artista è in tour per presentare il suo ultimo album, Io della musica non c’ho capito niente. «Noi trentenni siamo figli di un sistema di valori ormai inapplicabile, ma di cui non riusciamo a liberarci». L'intervista. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
La cantautrice palermitana Giulia Mei ha vinto il premio “Voce della Comunità” assegnato da Coop Liguria nell’ambito del talent Genova per Voi. Con il brano "Bandiera", Giulia promuove la cultura del rispetto e dei diritti delle donne, in linea con la nostra cam - facebook.com Vai su Facebook
Giulia Mei, una ’Bandiera’ di libertà - ’Bandiera’ è uno degli inni più incisivi del pop italiano contemporaneo, una di quelle canzoni, rare, che si appiccica alle orecchie (e al cuore) al primo ascolto. Come scrive ilrestodelcarlino.it
Intercity parla catalano. La Bandiera, amore e follia - A dare il via alla rassegna, il prossimo venerdì (con repliche anche sabato e domenica sempre con ... Segnala lanazione.it