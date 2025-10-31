Giugliano-Siracusa e Juve Stabia-Palermo | divieto per i tifosi siciliani in Campania

Anteprima24.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto, per l’incontro di calcio “ Giugliano-Siracusa”, valido per il campionato di Lega Pro 202526, Girone C, in programma domenica 2 novembre 2025, presso il campo sportivo “De Cristofaro” di Giugliano in Campania (NA), il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Siracusa. Il provvedimento è stato adottato, su determinazione del Comitato di Analisi per la sicurezza delle Manifestazioni Sportive e conforme parere della Questura di Napoli, che hanno evidenziato “ i profili di alto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica che connotano l’evento, considerata la rivalità tra le opposte tifoserie”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

giugliano siracusa e juve stabia palermo divieto per i tifosi siciliani in campania

© Anteprima24.it - Giugliano-Siracusa e Juve Stabia-Palermo: divieto per i tifosi siciliani in Campania

Scopri altri approfondimenti

giugliano siracusa juve stabiaRinviata la partita Juve Stabia-Bari: richiesta del Viminale dopo amministrazione giudiziaria per club campano - La Lega di B ha disposto il rinvio a data da destinarsi dell'incontro tra Juve Stabia e Bari; la decisione pochi giorni dopo la decisione di sottoporre ... fanpage.it scrive

Carrarese-Juve Stabia 3-0: primo ko per Abate - Prima sconfitta in campionato per la Juve Stabia che nella 7^ giornata di serie B viene battuta 3- Lo riporta rainews.it

DIRETTA/ Carrarese Juve Stabia (risultato finale 3-0): Zanon chiude i giochi! (oggi 5 ottobre 2025) - Riprende la sfida di questa diretta di Carrarese Juve Stabia, con il risultato sempre fermo sull’1- Come scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Giugliano Siracusa Juve Stabia