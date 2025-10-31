Giugliano-Siracusa e Juve Stabia-Palermo | divieto per i tifosi siciliani in Campania
Tempo di lettura: 2 minuti Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto, per l’incontro di calcio “ Giugliano-Siracusa”, valido per il campionato di Lega Pro 202526, Girone C, in programma domenica 2 novembre 2025, presso il campo sportivo “De Cristofaro” di Giugliano in Campania (NA), il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Siracusa. Il provvedimento è stato adottato, su determinazione del Comitato di Analisi per la sicurezza delle Manifestazioni Sportive e conforme parere della Questura di Napoli, che hanno evidenziato “ i profili di alto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica che connotano l’evento, considerata la rivalità tra le opposte tifoserie”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
