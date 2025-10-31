Giugliano riapre l’asilo nido di via Agazzi La retta sarà a carico del Comune

Riapre l’asilo nido comunale di via Agazzi a Giugliano. Dopo un periodo di stop ieri mattina, 30 ottobre, sono state presentate le attività del micro asilo nido che ospiterà da lunedì 10 bimbi da 0 a 36 mesi. La retta dell’asilo sarà a carico del Comune, eccetto per le famiglie che superano un determinato ISEE. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, riapre l’asilo nido di via Agazzi. La retta sarà a carico del Comune

