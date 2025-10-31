Giugliano | nessun dispositivo di viabilità ma contrasto agli abusivi nei giorni dei morti

Teleclubitalia.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Giugliano non è stato previsto nessun dispositivo particolare per la viabilità nel fine settimana dei morti. L’assessore al ramo, Alfonso Sequino, annuncia controlli della Municipale su parcheggiatori e fiorai abusivi. L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

