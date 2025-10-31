Giugliano | nessun dispositivo di viabilità ma contrasto agli abusivi nei giorni dei morti
A Giugliano non è stato previsto nessun dispositivo particolare per la viabilità nel fine settimana dei morti. L’assessore al ramo, Alfonso Sequino, annuncia controlli della Municipale su parcheggiatori e fiorai abusivi. L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Giugliano: nessun dispositivo di viabilità, ma contrasto agli abusivi nei giorni dei morti - facebook.com Vai su Facebook
"Deputato stanotte a Lago patria (Giugliano in Campania) qualcuno ha ben pensato di rubare i cerchioni dalla mia auto, così per sfizio, senza coprirsi o nascondersi in nessun modo, come se ormai fosse legale vedere qualcosa altrui e rubarsela. " - X Vai su X
Incendio a Giugliano, nessun ferito - Verso la scorsa mezzanotte i Carabinieri della compagnia di Giugliano sono intervenuti in via Bosco a Casacelle per un incendio all'interno dei palazzi. Segnala ansa.it