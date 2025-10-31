Giugliano archiviata inchiesta rimborsopoli | chiuso procedimento per quattro politici
A poco più di un anno dall’inchiesta “rimborsopoli” che travolse una parte del consiglio comunale di Giugliano, arrivano i decreti di archiviazione per Paolo Liccardo, Maria Vitiello, Salvatore Pezzella e Rosario Ragosta. La decisione è stata presa dal Gip del Tribunale di Napoli Nord Raffaele Coppola su richiesta del pubblico ministero Giovanni Corona, incaricato delle . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
