Giugliano archiviata inchiesta rimborsopoli | chiuso procedimento per quattro politici

A poco più di un anno dall’inchiestarimborsopoli” che travolse una parte del consiglio comunale di Giugliano, arrivano i decreti di archiviazione per Paolo Liccardo, Maria Vitiello, Salvatore Pezzella e Rosario Ragosta. La decisione è stata presa dal Gip del Tribunale di Napoli Nord Raffaele Coppola su richiesta del pubblico ministero Giovanni Corona, incaricato delle . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

