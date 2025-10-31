Giro d' affari di 300 milioni di euro per la Notte delle Streghe | il 61% degli italiani festeggia fuori casa
È di 300 milioni di euro il giro d'affari alimentato dai festeggiamenti per Halloween in Italia. Secondo l'indagine realizzata da Ipsos per Confesercenti, quest'anno il 61% dei cittadini parteciperà, alla notte delle streghe acquistando prodotti, trascorrendo il fine settimana in viaggio oppure uscendo semplicemente cena. Una quota leggermente inferiore rispetto al 64% registrata nel 2024 ma comunque in grado di movimentare l'economia. La partecipazione varia per fasce d'età: è il 70% tra gli under 34, mentre tra gli over 35 la quota si attesta al 58%. Ancora più elevata tra le famiglie con bimbi: festeggerà il 73% dei nuclei con almeno un figlio minorenne. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Amazon ha riportato un giro d’affari in crescita del 13% a 180,2 miliardi. Apple, profitti quasi raddoppiati ma vendite di iPhone sotto le attese - facebook.com Vai su Facebook
Halloween, tutti pazzi per la zucca: il giro d’affari vale 30 milioni di euro (e per i costumi prezzi su del 7%) - X Vai su X
Giro d'affari di 300 milioni di euro per la Notte delle Streghe: il 61% degli italiani festeggia fuori casa - È di 300 milioni di euro il giro d'affari alimentato dai festeggiamenti per Halloween in Italia. iltempo.it scrive
Per Halloween un giro d'affari ‘spaventoso’: superati i 300 milioni di euro - In prossimità di questa festività crescono le vendite di zucca (sia edibili che decorative). Da msn.com
Basicnet supera i 300 milioni di euro nei nove mesi (+2,5%) - Il fatturato consolidato di Basicnet cresce nei primi nove mesi dell'anno. Da pambianconews.com