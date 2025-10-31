Girano video nelle case abbandonate dopo il terremoto | 11 youtuber denunciati

Caldarola (Macerata), 31 ottobre 2025 - Si è conclusa questo mese un complessa attività investigativa dei militari della stazione di Caldarola: hanno scoperto gli autori di “intrusioni” nelle case terremotate avvenute nei primi mesi dell’anno, denunciando ben undici persone alla Procura di Macerata per svariati reati, quali tentato furto aggravato, violazione di domicilio e possesso di strumenti di effrazione. Danni nelle case abbandonate . Tutto inizia i primi di gennaio 2025, su segnalazione dell’amministrazione comunale di Caldarola e di un parroco. I militari erano così intervenuti nel palazzo dei cardinali Pallotta e nella chiesa di San Gregorio, inagibili, in pieno centro, poiché ignoti si erano introdotti all’interno rovistando e danneggiando anche una porta del 1500. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

