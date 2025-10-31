giovanna dei disoccupati debutto nazionale per balasso

BRESCIA Debutto nazionale a Brescia per lo spettacolo di e con Natalino Balasso “Giovanna dei disoccupati. Un apocrifo brechtiano“. La produzione del Centro Teatrale Bresciano sarà in scena al Teatro Sociale dal 4 al 9 novembre 2025, tutti i giorni alle 20.30, la domenica alle 15.30. L’irriverente Balasso presenta una drammaturgia originale in cui ritroviamo le vicende di Mauler, dei suoi sottoposti, di Cridle, di Slift, della terribile Graham e di Giovanna Dark, ma anche di Puntila e del suo servo Matti, uscite dalla penna di Brecht, ma inserite in un contesto grottescamente moderno. Un apocrifo della Giovanna dei macelli, e non solo, che Balasso immagina come “un falso scritto sotto dettatura“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

