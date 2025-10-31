Giovani | ricchi di curriculum poveri di stipendio

Hanno collezionato titoli e master, ma si ritrovano con contratti precari e pochi riconoscimenti. Molti giovani italiani si sentono traditi dal merito e sempre più spesso vanno all'estero per ottenere un lavoro all'altezza e ben retribuito.

I randagi della Valmaremola hanno ora una loro "casa"! Grazie alla disponibilità di Stefano e Fabrizio, i giovani - ed anche i meno giovani - componenti del gruppo spontaneo che più volte ha vinto il Carnevaloa con carri divertenti, ricchi di magia, ma anche po

Più ricchi, eppure più poveri: dobbiamo rompere il paradosso del nostro Paese - Cresce il Pil, aumenta l'occupazione, ma la povertà è resta a livelli altissimi e aumenta la disuguaglianza tra ricchi e poveri.

Il ministero dell'Economia: cresce il reddito disponibile degli italiani, ma aumenta il gap tra ricchi e poveri - Aumenta il reddito disponibile degli italiani ma il divario tra i più ricchi e i più poveri aumenta leggermente e la povertà assoluta resta stabile.

I ricchi inquinano di più. A danno dei poveri - Rapporto Oxfam: in un solo giorno un individuo appartenente allo 0,1% più ricco del pianeta emette più C02 di quella prodotta in un anno dal 50% più poveri.