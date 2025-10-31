Giovane città futura online il nuovo bando per idee sostenibili under 35

Ilpiacenza.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È da oggi pubblicato sul sito www.comune.piacenza.it il bando “Piacenza 2030 – Giovane città futura” (edizione 2025-2026) per la concessione di contributi a sostegno della realizzazione di proposte di gruppi e associazioni giovanili. Emanato in questi giorni dall’Amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Giovane Citt224 Futura Online