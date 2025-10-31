Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate la cerimonia in piazza Cavalli

Il giorno 4 novembre sarà celebrata la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Alle 9.45 in Piazzetta Mercanti, alla presenza del picchetto in armi schierato, saranno resi gli onori ai Caduti e deposte le corone al Sacrario. A seguire nella vicina Basilica di San Francesco, sarà. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

