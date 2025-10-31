Giornalismo call di Europa Creativa | finanziamenti per 13,8 milioni di euro

Nel quadro del programma Europa Creativa – Sezione Transettoriale è aperto, f ino al 4 febbraio 2026, il nuovo bando “NEWS – Journalism Partnerships”. La call, che dispone di un b udget complessivo di 13,8 milioni di euro, è costituita da due topic: Journalism Partnerships – Collaborations e Journalism Partnerships – Pluralism. Il primo sostiene progetti di collaborazione in e tra qualsiasi settore eo genere dei mezzi d’informazione orientati a migliorare la cooperazione e aiutare i media ad adattarsi alle nuove realtà economiche e di consumo. I progetti possono mirare a sviluppare migliori modelli di ricavi e redditività, nuovi approcci allo sviluppo del pubblico e al marketing, standard professionalitecnici comuni, nuovi tipi di redazioni, reti di agenzie giornalistiche o altri modelli per lo scambio di contenuti tra i media dell’informazione in tutta l’UE. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

