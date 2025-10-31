Giornale radio del mattino venerdì 31 ottobre
Tutta l’informazione del giorno nel GR di LaPresse Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Nel corso di un’intervista a Giornale Radio Sociale, il presidente Rosario Lerro ha rilanciato la richiesta di risorse adeguate per il Servizio Civile Universale, sottolineando il ruolo fondamentale dell? giovani e delle reti territoriali. Leggi l’articolo completo su - facebook.com Vai su Facebook
Su Chi vi avevamo raccontato il gelo tra Belen e D'Urso dietro le quinte a #BallandoConLeStelle. In radio, dopo una gag di De Lucia/D'Urso, l'argentina conferma: "Non mi saluta ma io non ho problemi, ciao Barbara. Col cuore". - X Vai su X