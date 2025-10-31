GIORGIO VANNI A LUCCA COMICS & GAMES
Dopo il grande successo di Uno di noi, Giorgio Vanni torna a Lucca Comics & Games – di scena da mercoledì 29 ottobre a domenica 2 novembre – con esclusive novità e imperdibili appuntamenti per i fan. Si parte con la collaborazione di Giorgio Vanni con Dj Matrix per il nuovo brano Onda Energetica, prodotto da Max Longhi e Daniel Tek, e presentato da Sony Music Italy all’interno di un EP che raccoglie i brani che hanno visto collaborare i due artisti. Onda Energetica sarà disponibile in anteprima da mercoledì 29 ottobre all’interno del Sony Music Store presente in Fiera, nello storico negozio di dischi lucchese Sky Stone and Songs (Via Vittorio Veneto, 7). 🔗 Leggi su Nerdpool.it
