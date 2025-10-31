I l secondo X Factor 2025 Live Show ha ancora dato spazio al mondo delle cover. Emma è stata la guest star del programma: si è esibita con un pezzo pieno di energia, Apnea, e il suo nuovo singolo, Brutta Storia. Continua l’armonia tra i giudici, sempre pronti a evitare conflitti. Troppo bello per essere vero: come ha affermato Giorgia, un po’ di pepe non guasterebbe Riparte l’avventura musicale di X Factor: Giorgia è una vera maestra X Leggi anche › Ottima musica ma nessuna emozione nel primo “X Factor 2025 Live”: le pagelle della serata Dopo l’uscita dei Copper Jitters, l’unica band dello show, la squadra di Achille Lauro è rimasta con 2 artisti, Layana ed EroCaddeo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Giorgia stuzzica una giuria senza pepe. Amanda perde al ballottaggio contro Michelle e lascia lo show