Giorgia stuzzica una giuria senza pepe Amanda perde al ballottaggio contro Michelle e lascia lo show
I l secondo X Factor 2025 Live Show ha ancora dato spazio al mondo delle cover. Emma è stata la guest star del programma: si è esibita con un pezzo pieno di energia, Apnea, e il suo nuovo singolo, Brutta Storia. Continua l’armonia tra i giudici, sempre pronti a evitare conflitti. Troppo bello per essere vero: come ha affermato Giorgia, un po’ di pepe non guasterebbe Riparte l’avventura musicale di X Factor: Giorgia è una vera maestra X Leggi anche › Ottima musica ma nessuna emozione nel primo “X Factor 2025 Live”: le pagelle della serata Dopo l’uscita dei Copper Jitters, l’unica band dello show, la squadra di Achille Lauro è rimasta con 2 artisti, Layana ed EroCaddeo. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Signori e signore, domenica 26 ottobre, sincronizzate le sveglie, ci facciamo una bella ballata in un posto incantato, il Giardino Nicolù! Si beve, si stuzzica qualcosa e sista in compagnia, la capienza non è tanta, quindi si entra prenotando il posto. Vi aspettiam - facebook.com Vai su Facebook
Giorgia Palmas: “Il furto in treno? Mi sono sentita smarrita”/ “Rimasta senza una medicina importante…” - Una disavventura tutt’altro da ricordare per Giorgia Palmas, oggi a La Volta ... Lo riporta ilsussidiario.net
Giorgia Palmas senza parole: derubata in treno mentre raggiungeva Magnini a Balllando con le stelle - Duro sfogo via social per Giorgia Palmas, protagonista di una spiacevole disavventura durante il viaggio in treno da Milano a Roma per assistere alla seconda puntata di "Ballando con le stelle", che ... Secondo corrieredellosport.it