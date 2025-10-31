Giorgia Meloni? Una str*** L’insulto shock della sindaca Pd | si scatena di tutto rissa totale
A Genzano di Lucania, in provincia di Potenza, è esplosa una polemica che ha rapidamente catturato l’attenzione nazionale: la sindaca, la Sindaca Viviana Cervellino, esponente del Pd, è salita al centro delle critiche dopo un’intervista televisiva al programma “Prova d’Inchiesta”, trasmesso da La 7 e condotto da Pinuccio. Il servizio era dedicato alla grave crisi idrica che attanaglia la Basilicata, ma un passaggio ha alterato il tono del dibattito pubblico. Durante la registrazione, interrogata sull’opinione che nutriva nei confronti della presidente del Consiglio, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Cervellino ha risposto in maniera tagliente: «Che ne penso della Meloni? Quello che pensa De Luca, che è una str. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
