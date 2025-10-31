Giorgia Meloni? Una… L’insulto alla premier dalla sindaca di centrosinistra
A volte basta una frase, detta nel momento sbagliato e davanti alle persone sbagliate, per scatenare un vero e proprio terremoto. È quello che è successo in un piccolo paese della Basilicata, dove una semplice intervista ha acceso un incendio che ha travolto non solo la protagonista ma tutta la comunità. Il caso ha preso il via in maniera quasi casuale, durante un servizio televisivo dedicato a una delle emergenze più sentite: la crisi idrica in Basilicata. Ma nessuno si aspettava che proprio lì sarebbe esploso uno scontro che oggi fa discutere tutta l’Italia. È successo a Genzano di Lucania, in provincia di Potenza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Poco fa, a Otto e Mezzo, la sindaca di Genova Silvia Salis ha impartito una lezione semplicemente magistrale a Giorgia Meloni. Prima sull’inutile riforma della Giustizia e sul finto garantismo della destra: “Io voterò convintamente no al referendum, perché ques - facebook.com Vai su Facebook
La Corte dei conti ha bocciato il Ponte sullo Stretto. Non per ideologia, ma perché mancano coperture, dati affidabili e rispetto delle norme europee. Un giudizio tecnico, trasformato in nemico politico. Giorgia Meloni l’ha definito «un atto di invasione» e ha risp - X Vai su X
Meloni ha definito «irresponsabile» la Global Sumud Flotilla - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato gli attacchi di mercoledì notte nei confronti delle barche della Global Sumud Flotilla, colpite mentre si trovavano in acque internazionali al ... Si legge su ilpost.it
Meloni sulla Flotilla: "Iniziativa inutile, pericolosa, irresponsabile". Propone la consegna degli aiuti a Cipro - Da New York, dove partecipa ai lavori dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, la premier Giorgia Meloni parla della Global Sumud Flotilla, che punta a consegnare aiuti a Gaza via mare, nel giorno ... Riporta huffingtonpost.it
Meloni blasts flotilla and general strike for Gaza - Premier Giorgia Meloni on Thursday blasted the Global Sumud Flotilla and the decision by the USB and CGIL trade unions to call a general strike in protest after Israeli forces on Wednesday started to ... Si legge su ansa.it