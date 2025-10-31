Gioco dell’Anno 2025 | Lucca Comics & Games premia Botanicus di Giochi Uniti

Nel cuore di Lucca Comics & Games, la versione italiana di Botanicus firmata Giochi Uniti conquista il titolo di Gioco dell’Anno 2025. Un trionfo che premia accessibilità, profondità e cura estetica, riconoscendo un progetto capace di unire pubblico esperto e curiosi alle prime armi con una voce elegante e contemporanea. Il traguardo a Lucca Comics . L'articolo Gioco dell’Anno 2025: Lucca Comics & Games premia Botanicus di Giochi Uniti è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Gioco dell’Anno 2025: Lucca Comics & Games premia Botanicus di Giochi Uniti

