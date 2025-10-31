Giochi e fitness nel verde | Nuovi luoghi di socialità
Nuovi giochi e attrezzature per il fitness sono in arrivo in due aree verdi della città: i giardini Santa Chiara (nei pressi dell’omonima rotonda) e piazzetta Berlinguer al Ronco (dietro viale Roma, all’altezza del bar Arcobaleno). Il progetto, redatto dal servizio Infrastrutture e Verde Pubblico del Comune, con il coinvolgimento dei comitati di quartiere del centro storico e del Ronco, si pone come obiettivo quello di migliorare qualitativamente la dotazione dei due parchi pubblici, favorendo anche le occasioni di incontro e socializzazione tra famiglie, giovani e residenti. "Il progetto – spiega l’assessore Giuseppe Petetta – si propone di creare nuovi spazi dedicati all’aggregazione, al relax e all’attività fisica sia delle persone più grandi che dei più piccoli, in luoghi con un’identità poco sviluppata o ancora da definire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
