Giocatori e allenatori ammoniti o espulsi nella 9ª giornata | i malus al Fantacampionato

Ecco la lista dei calciatori e dei tecnici che hanno collezionato dei cartellini durante il nono turno di campionato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Giocatori e allenatori ammoniti o espulsi nella 9ª giornata: i malus al Fantacampionato

Leggi anche questi approfondimenti

È in edicola la Guida Ufficiale di Superbasket sulla Serie A Unipol 2025/26, contenente un’approfondita analisi di tutti i dirigenti, giocatori e allenatori dei 16 club protagonisti nel massimo campionato italiano #TuttoUnAltroSport - facebook.com Vai su Facebook

/ Le parole non saranno mai abbastanza per descrivere la grandezza di Sandro Galleani, punto di riferimento dentro e fuori dal campo per generazioni di giocatori, allenatori e non solo. #NoiSiamoVarese - X Vai su X

Giocatori e allenatori ammoniti o espulsi nella 9ª giornata: i malus al Fantacampionato - Appena archiviato il turno infrasettimanale, il campionato è già pronto a ripartire: la prossima giornata prenderà il via sabato ... Secondo msn.com

Ecco la lista dei calciatori e dei tecnici sanzionati durante l'ottavo turno di campionato - Ma non c'è tempo da perdere, martedì ritorna subito il campionato con il primo turno infrasettimanale della stagione. Scrive msn.com

Giudice sportivo, Holm espulso: salta Bologna-Torino - Nella giornata oggi, lunedì 27 ottobre, è arrivato il comunicato del Giudice Sportivo, che segnala giocatori, allenatori e squadre ammoniti, espulsi o multati per eventi che si sono verificati nel cor ... Da msn.com