giocarteatro la stagione al san giorgio

Bergamo. Torna, come ogni autunno, la rassegna di spettacoli per famiglie Giocarteatro organizzata e promossa da Teatro Prova presso il Teatro San Giorgio, con il Patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Bergamo. "Le nostre porte – annuncia la direttrice artistica della Compagnia, Francesca Poliani – si spalancano per accogliere gli sguardi curiosi di chi incontra il teatro: un piccolo mondo che spiega il grande mondo, per come lo vediamo noi. Presentiamo tanti spettacoli, variegati linguaggi, diverse Compagnie teatrali, per offrire molteplici punti di vista alle nostre spettatrici e ai nostri spettatori: una grande responsabilità e un onore allo stesso tempo.

