Ginnastica Ritmica la salernitana Delia Agnese Siano vince il campionato individuale

La ginnasta Delia Agnese Siano, classe 2013, allieva dell'ASD Arbostella 1989 di Salerno, sotto la guida dei tecnici FGI Rosaria Fiumara e Adriana D'Alessandro, vince il Campionato Individuale di Ginnastica Ritmica – categoria Allieve 4 ad Alba Adriatica, svoltosi lo scorso 25 ottobre, e si.

