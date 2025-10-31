I Mondiali 2025 di ginnastica artistica si sono conclusi da qualche giorno e si è entrati nella parte conclusiva della stagione, ma all’appello manca ancora un appuntamento di primo piano a livello internazionale: i Mondiali juniores, che si disputeranno a Manila (Filippine) dal 15 al 25 novembre. La rassegna iridata giovanile svela i grandi talenti che saranno protagonisti nell’immediato futuro e due anni fa vennero consacrati Tommaso Brugnami e Giulia Perotti, capaci di trionfare rispettivamente al volteggio e al corpo libero. L’Italia si sta avvicinando con attenzione alla manifestazione e gli azzurrini saranno protagonisti nei prossimi giorni in un paio di eventi che forniranno le dovute indicazioni ai Direttore Tecnici. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ginnastica artistica, l’Italia viaggia verso i Mondiali juniores: due tornei di preparazione, i convocati