Gimenez Milan il padre annuncia | Ha un problema fisico ormai da diverso tempo Contro l’Atalanta stava bene poi…
Gimenez Milan: Christian analizza il momento del figlio Santiago e dei rossoneri. Le condizioni del messicano non sono le migliori. Ospite negli studi di Fox Sports Messico, Christian Gimenez, ex calciatore e padre di Santiago Gimenez, ha offerto un’analisi approfondita sul momento del figlio e sullo stato del Milan dopo il pareggio ottenuto contro l’Atalanta. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
