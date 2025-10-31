Gimenez Gozzini dubbiosa | Un attaccante che non tira in porta come può trovare il gol?

Alessandra Gozzini, su La Gazzetta dello Sport, analizza il momento difficile di Santiago Gimenez: ancora a secco di gol in Serie A, il messicano ha due mesi per convincere il Milan a cambiare un destino che oggi sembra sempre più tracciato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Gimenez, Gozzini dubbiosa: “Un attaccante che non tira in porta, come può trovare il gol?”

Gimenez, sveglia o addio. Santi a zero gol, gli restano 2 mesi per tenersi il Milan Da qui a gennaio mancano 8 partite, eventualmente 9 con la finalissima di Supercoppa italiana. Serve un segnale forte o le strade potrebbero dividersi Gozzini - @Gazzetta_it - X Vai su X

? RINNOVO A SORPRESA! La priorità del #Milan è Alexis #Saelemaekers (scadenza 2027). Firma imminente: secondo Gozzini la sua firma potrebbe arrivare "prima di quelle degli altri big". Mossa strategica: blindare la fascia destra con un giocatore - facebook.com Vai su Facebook

Gozzini: "Gimenez è tifoso milanista e in estate aveva convinto la società a concedergli un’altra chance" - Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport su Santiago Gimenez: "Resta a disposizione un altro mezzo giro di orologio per ridestarsi: da qui ... Si legge su milannews.it

Adani: "Gimenez conosce il gioco, ma l'attaccante vive, si nutre e dorme meglio se fa gol" - Daniele Adani, ex difensore tra le altre di Inter e Fiorentina, ha parlato durante la trasmissione Viva el Futbol in ona su Twitch, di Santiago Gimenez, attaccante del Milan che spesso è stato ... Si legge su tuttomercatoweb.com