Gilardino la studia benissimo Touré e Moreo a un passo dal gol Pareggio con la Lazio all’Arena
di Saverio Bargagna PISA Stavolta le ha provate veramente tutte il Pisa per espugnare la sua Arena. Un primo tempo ordinato e una ripresa d’arrembaggio di fronte a una Lazio che se ne ritorna nella Capitale probabilmente lieta di stringere un punto. Il Pisa rimanda ancora una volta l’appuntamento con il bottino pieno, ma sale comunque a cinque lunghezze in classifica, lasciandosi alle spalle Genoa e Fiorentina e agguantando il Verona. Stavolta c’è anche un po’ di sfortuna a marcare la distanza fra il primo gol in casa e i nerazzurri. Peccato. La squadra comunque esce fra gli applausi: terzo pareggio consecutivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
