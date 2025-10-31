Gigi e Vanessa Insieme dal 12 novembre su Canale 5
A sei anni di distanza da 20 Anni Che Siamo Italiani, lo show che li vedeva protagonisti su Rai 1, Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio sono ora pronti a dividere il palco su Canale 5. L’attrice spagnola e il cantante campano saranno infatti al timone, da mercoledì 12 novembre 2025, di Gigi e Vanessa Insieme, il nuovo show di Canale 5. Suddiviso in tre serate, il programma conterà anche sulla presenza di diversi ospiti per regalare ai telespettatori, proprio come recita il promo attualmente in onda sulle reti Mediaset, “ mille emozioni da vivere “. Nella prima puntata, tra gli altri, Paolo Bonolis e Luca Laurenti, Eros Ramazzotti, Claudio Santamaria e Giorgio Panariello – attualmente impegnato nel ruolo di giudice a Tale e Quale Show. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
