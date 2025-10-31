Giancarlo Loiacono Bellavitis al Welfair della Sanità 2025 | La comunicazione etica tutela il paziente

Roma, 29 ottobre 2025 – La comunicazione etica in medicina estetica sarà al centro dell’intervento di Giancarlo Loiacono Bellavitis, editore di Infoestetica Mag e presidente dell’Associazione Medici e Comunicatori (ASSOMEDICOM APS), alla tavola rotonda sulla Medicina Estetica in programma mercoledì 5 novembre 2025, dalle 15.30 alle 17.00, presso il Teatro della Salute alla Fiera di Roma, nell’ambito della manifestazione Welfair – La Fiera della Sanità. L’incontro sarà presieduto dal prof. Emanuele Bartoletti, Presidente della SIME (Società Italiana di Medicina Estetica), e vedrà la partecipazione di rappresentanti di rilievo del mondo medico, scientifico e istituzionale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it