Giamaica arrivano i primi aerei di aiuti dopo il passaggio dell' uragano Melissa

I voli di soccorso d'emergenza hanno iniziato ad atterrare nel principale aeroporto internazionale della Giamaica, che ha riaperto mercoledì, mentre gli equipaggi distribuivano acqua, medicine e altri beni di prima necessità dopo la devastazione causata dall'uragano Melissa. Un aereo del Dipartimento di Stato americano è atterrato giovedì pomeriggio all' aeroporto internazionale di Kingston, portando altri aiuti. L'incaricato d'affari dell'ambasciata americana a Kingston, Scott Rener, era all'aeroporto per supervisionare l'arrivo di attrezzature, cibo ed esperti. I soccorritori hanno portato anche cani da salvataggio per aiutare a localizzare eventuali vittime che potrebbero essere ancora sepolte tra le macerie.

