Giallorossi verso il referendum | Faremo la battaglia insieme

Nell’aula del Senato Pd, M5S e Avs hanno protestato insieme, dopo il sì alla riforma della giustizia, issando cartelli: «No ai pieni poteri». Poi però ha prevalso la tattica del . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

