GialappaShow Belén Rodríguez affianca il Mago Forest alla conduzione della terza puntata

Si rinnova l’appuntamento con GialappaShow, il programma della Gialappa’s Band con Giorgio Gherarducci e Marco Santin, prodotto da Banijay Italia, in prima visione assoluta su TV8, lunedì 3 novembre, alle ore 21.30, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW. In questa terza puntata c’è Belén Rodríguez alla co-conduzione del programma, vittima del fuoco incrociato delle domande del Mago Forest nella ormai iconica intervista al Caffè (corretto grappa) letterario. Tra le guest star Valentina Lodovini. Tra le guest star della puntata Valentina Lodovini, ospite di Silvia Toffanin, alias Brenda Lodigiani, nel nuovo episodio di “Vererrimo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - GialappaShow, Belén Rodríguez affianca il Mago Forest alla conduzione della terza puntata

