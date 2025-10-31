Ghini | Non nominatemi lo scudetto Gasperini un progetto che va aspettato

Servirebbe più di un pallottoliere per contare tutti i VIP tifosi della Roma sparsi per il mondo, una community più unica che rara che spazia dal mondo della musica a quello dello spettacolo. Un degno rappresentate è Massimo Ghini, attore dai mille volti che non ha mai nascosto la sua fede giallorossa, allo stadio e fuori. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha voluto anzitutto mettere in chiaro la sua posizione su ‘colui che non deve essere nominato’: “ Scudetto? No, non voglio nominare quella parola. Io sono un attore e come tutti gli attori sono scaramantico, godiamoci il momento”. La fiducia nel nuovo corso però è massima, merito di un allenatore che convince Ghini e tutto l’ambiente giallorosso: “ Gasperini non è solo un allenatore ma un progetto che va capito e aspettato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

