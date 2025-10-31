Ghiglia Garante della privacy vuole un contraddittorio con Ranucci | A Report si ritengono intoccabili

Today.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Agostino Ghiglia contro Sigfrido Ranucci. Lo scontro tra il membro del Garante della privacy e il conduttore di Report continua. Questa volta però dalle colonne de La Stampa il componente dell'Authority chiede un "confronto in diretta" con il giornalista: "Non può continuare a negarsi, ho diritto. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

ghiglia garante privacy vuoleReport, il garante della Privacy Ghiglia da FdI prima della multa. L’Autorità: “Siamo indipendenti” - Un video prova la presenza del membro del collegio in via della Scrofa. Come scrive repubblica.it

ghiglia garante privacy vuoleReport: "Il Garante della privacy da Arianna Meloni prima della multa sull'audio di Sangiuliano". La replica: "Indipendenza rispettata" - Nel video pubblicato si vede Agostino Ghiglia, membro dell'Authority, mentre entra nella sede di Fratelli d'Italia ... Segnala today.it

ghiglia garante privacy vuoleReport, Ghiglia sfida Ranucci: "Mettici la faccia". Il giornalista sotto scorta replica: "La scusa di chi non vuole rispondere" - Ghiglia è sotto pressione anche per l'inchiesta su Asl To4 ... Scrive torinotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Ghiglia Garante Privacy Vuole