Ghiglia Garante della privacy vuole un contraddittorio con Ranucci | A Report si ritengono intoccabili
Agostino Ghiglia contro Sigfrido Ranucci. Lo scontro tra il membro del Garante della privacy e il conduttore di Report continua. Questa volta però dalle colonne de La Stampa il componente dell'Authority chiede un "confronto in diretta" con il giornalista: "Non può continuare a negarsi, ho diritto. 🔗 Leggi su Today.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il membro del Garante Agostino Ghiglia chiede un contraddittorio a Sigfrido Ranucci su Report - facebook.com Vai su Facebook
#Ranucci prepara lo show alla #VigilanzaRai. Audizione fissata per il 5 novembre, esulta il #M5s. Intanto #Ghiglia (Garante privacy) si difende: "Mai fatte pressioni" - X Vai su X
Report, il garante della Privacy Ghiglia da FdI prima della multa. L’Autorità: “Siamo indipendenti” - Un video prova la presenza del membro del collegio in via della Scrofa. Come scrive repubblica.it
Report: "Il Garante della privacy da Arianna Meloni prima della multa sull'audio di Sangiuliano". La replica: "Indipendenza rispettata" - Nel video pubblicato si vede Agostino Ghiglia, membro dell'Authority, mentre entra nella sede di Fratelli d'Italia ... Segnala today.it
Report, Ghiglia sfida Ranucci: "Mettici la faccia". Il giornalista sotto scorta replica: "La scusa di chi non vuole rispondere" - Ghiglia è sotto pressione anche per l'inchiesta su Asl To4 ... Scrive torinotoday.it