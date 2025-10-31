Geyser d' acqua raggiunge il terzo piano di una palazzina video

Romatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un geyser con l'acqua arrivata fino ai balconi del terzo piano di una palazzina. La tubatura è scoppiata nel primo pomeriggio di oggi in zona Aurelio-Trionfale, poco distante da piazzale degli Eroi. La fuoriuscita d'acqua è avvenuta intorno alle 14:30 tra il civico 71 e 75 di viale degli. 🔗 Leggi su Romatoday.it

