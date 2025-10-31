Gestiva un market della droga a Cattolica Eraclea | 41enne finisce in carcere
Marijuana, hashish e cocaina in casa per spacciarla ai giovani del paese: il gip del tribunale di Agrigento, Iacopo Mazzullo, ha disposto la custodia cautelare in carcere per Antonino Sciascia, 41 anni, di Cattolica Eraclea. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Agrigento e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
