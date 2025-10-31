Gestione idrica sicurezza e innovazione | Consac ottiene la certificazione Iso 27001

Consac gestioni idriche spa (Chi) ha ottenuto la certificazione internazionale ISOIEC 27001 (Cosa), standard che attesta l'adozione di un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni conforme ai più elevati requisiti globali. Lo rende noto oggi (Quando) la stessa società di Vallo della. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

