Gestione ad Hera delle acque meteoriche a Mercato Saraceno pulirà quasi 1700 caditoie
Al via da lunedì 3 novembre nel comune di Mercato Saraceno i lavori di pulizia e manutenzione dei sistemi di raccolta delle acque meteoriche stradali (caditoie, bocche di lupo e griglie) la cui gestione da quest’anno è in capo a Hera.Dal primo gennaio 2025, infatti, la multiutility è subentrata. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
