Gerusalemme paralizzata la ribellione degli ultraortodossi spacca Israele | centinaia di migliaia di haredim in piazza contro la leva militare

La manifestazione di giovedì non è solo una protesta contro la leva militare: è il sintomo di una crisi identitaria e costituzionale che potrebbe ridefinire il significato stesso di cittadinanza israeliana Circa 200.000 ebrei ultraortodossi hanno bloccato giovedì l'ingresso di Gerusalemme in.

