Gerusalemme paralizzata la ribellione degli ultraortodossi spacca Israele | centinaia di migliaia di haredim in piazza contro la leva militare

Ilgiornaleditalia.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La manifestazione di giovedì non è solo una protesta contro la leva militare: è il sintomo di una crisi identitaria e costituzionale che potrebbe ridefinire il significato stesso di cittadinanza israeliana Circa 200.000 ebrei ultraortodossi hanno bloccato giovedì l'ingresso di Gerusalemme in. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

gerusalemme paralizzata la ribellione degli ultraortodossi spacca israele centinaia di migliaia di haredim in piazza contro la leva militare

© Ilgiornaleditalia.it - Gerusalemme paralizzata, la ribellione degli ultraortodossi spacca Israele: centinaia di migliaia di haredim in piazza contro la leva militare

Argomenti simili trattati di recente

gerusalemme paralizzata ribellione ultraortodossiGerusalemme paralizzata dalle proteste degli ultraortodossi contro la leva. 15enne precipita da una gru e muore - Proprio per guardare le proteste dall'alto, decine di uomini e ragazzi si sono arrampicati sulle gru nei cantieri di Gerusalemme. Lo riporta tg.la7.it

gerusalemme paralizzata ribellione ultraortodossiVideo. A Gerusalemme, decine di migliaia di ultraortodossi contro i piani di leva militare in Israele - A Gerusalemme, decine di migliaia di uomini ultraortodossi hanno riempito il centro giovedì per protestare contro i piani del governo per arruolarli nell’esercito. Come scrive it.euronews.com

gerusalemme paralizzata ribellione ultraortodossiGli studenti ultraortodossi invadono le strade di Gerusalemme. E Netanyahu avverte: “Abbiamo ancora da fare a Gaza” - L’obiettivo degli studenti ultraortodossi e dei loro leader è sempre lo stesso: protestare contro la leva militare obbligatoria. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Gerusalemme Paralizzata Ribellione Ultraortodossi