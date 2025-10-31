Gerry Scotti non la tratta male ma… Paola Barale la bomba su Samira Lui

Personaggi tv. “Gerry Scotti non la tratta male, ma.”. Paola Barale, la bomba su Samira Lui – Un ritorno in grande stile per “La Ruota della Fortuna”, lo storico game show di Mediaset che grazie a Gerry Scotti e Samira Lui sta vivendo una seconda giovinezza. Ogni sera, milioni di spettatori si sintonizzano sull’ammiraglia del Biscione per seguire la nuova versione del programma che fu di Mike Bongiorno e proprio a questo legame ideale con il passato ha voluto rendere omaggio Paola Barale, storica valletta della prima edizione. “Gerry Scotti non la tratta male, ma.”. Paola Barale, la bomba su Samira Lui. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Gerry Scotti non la tratta male, ma…”. Paola Barale, la bomba su Samira Lui

