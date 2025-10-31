‘Geometrie d’acqua’ l’8 novembre ultimo appuntamento con ‘Roma come stai?’
(Adnkronos) – Si conclude con un appuntamento di grande suggestione il ciclo di incontri 'Roma, come stai?', promosso dal Municipio I Roma Centro in collaborazione con la Sapienza Università di Roma. Un percorso che, attraverso dialoghi tra studiosi, operatori culturali e cittadini, ha esplorato il rapporto unico tra Roma, la sua memoria storica e le . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Scopri altri approfondimenti
In questo ambizioso progetto di landscape design a Kazan, Paghera ha dato forma a un paesaggio contemporaneo dove geometrie, acqua e vegetazione si fondono in un’armonia scenografica. Ampie distese verdi, giochi d’acqua e prospettive dinamiche rac - facebook.com Vai su Facebook