Genova ex operaio Ansaldo morì per l’amianto | 520mila euro ai familiari pagherà Leonardo

Ilsecoloxix.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A pagare, dopo che è stata ricostruita la “continuità aziendale” fra l’Ansaldo, le branche nelle quali è stata divisa in seguito, Finmeccanica e infine Leonardo, è stata proprio quest’ultima, a valle d’un accordo di transazione siglato dalle parti davanti al giudice del lavoro Ida Scotto. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

