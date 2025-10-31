Genova celebra la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate | il programma
Lunedì 4 novembre, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, Genova si unirà alle celebrazioni che si terranno in contemporanea in 36 città italiane, con una cerimonia pubblica in piazza della Vittoria. L’evento, promosso dalla Prefettura in collaborazione con le. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
