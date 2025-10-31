Genova bambino precipita da scuola | ispettori ministeriali riscontrano inadempienze nella sorveglianza

Gli ispettori dell’Ufficio scolastico regionale, inviati su disposizione del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, hanno evidenziato “inadempienze sulla sorveglianza” nella scuola primaria di Genova Voltri, dove il 18 settembre un bambino di sette anni, alunno con bisogni educativi speciali, è precipitato dal terrazzo del secondo piano L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Le immagini della manifestazione del 3 ottobre sono tante e hanno come sfondo centinaia di città. Tra tutte, colpisce la foto di due bambini che, in prima fila al corteo di Genova, hanno esposto un cartello con la scritta: “Definizione di bambino…”. Un gesto sem - facebook.com Vai su Facebook

Festa dei Nonni e dei Bambini, #Genova ha celebrato il dialogo tra generazioni Questa mattina in largo Pertini si è svolta la Festa dei Nonni e dei Bambini, un'occasione di incontro e dialogo tra scuole, famiglie e istituzioni. https://smart.comune.genova.it/com - X Vai su X

Bimbo caduto da scuola, ecco la relazione del Ministero sull'edificio - Per gli ispettori dell'ufficio scolastico, inviati su indicazione del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, nella scuola di Voltri dove il 18 settembre è precipitato un bambino di sette anni "c ... Come scrive msn.com

Genova, bimbo precipita dalla finestra della scuola: è grave - Sono gravi le condizioni di un bambino precipitato dalla finestra della scuola elementare "De Amicis", nel quartiere Voltri di Genova. Scrive ilgiornale.it

Bambino di 6 anni precipita dalla finestra della scuola: è grave, trasportato al Gaslini di Genova con l'elisoccorso - Un bambino di 6 anni, affetto da autismo, è precipitato dalla finestra della scuola primaria De Amicis, nel quartiere di Genova Voltri: il piccolo ha fatto un volo di circa tre metri ed è rimasto ... Si legge su corriereadriatico.it