Genova bambino precipita da scuola | ispettori ministeriali riscontrano inadempienze nella sorveglianza

Gli ispettori dell’Ufficio scolastico regionale, inviati su disposizione del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, hanno evidenziato “inadempienze sulla sorveglianza” nella scuola primaria di Genova Voltri, dove il 18 settembre un bambino di sette anni, alunno con bisogni educativi speciali, è precipitato dal terrazzo del secondo piano L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

