Genitori imperfetti e felici | incontro con lo psicologo Osvaldo Poli all’ex Chiesa del Carmine
Domenica 16 novembre alle ore 16 al Laboratorio Aperto dell’ex Chiesa del Carmine in piazza Casali 10, in occasione del 30esimo anniversario della Cooperativa Sociale L’Arco, una serata speciale con Osvaldo Poli, psicologo, psicoterapeuta e autore di 13 libri che hanno fatto riflettere migliaia. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
