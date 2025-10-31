Arezzo, 31 ottobre 2025 – Scoperta una presunta truffa nel fotovoltaico da 80 milioni di euro. Guardia di finanza e polizia hanno eseguito numerose perquisizioni domiciliari in tutta Italia ed effettuato il sequestro preventivo d'urgenza del portale www.voltaiko.com, con contestuale blocco di 95 conti correnti riconducibili all'omonimo gruppo societario. Le indagini sono state eseguite dal Nucleo operativo metropolitano della Guardia di finanza di Bologna e dal centro operativo per la Sicurezza Cibernetica per l'Emilia-Romagna, sotto la direzione del pm Marco Imperato della Procura di Bologna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gdf, scoperta una presunta truffa nel fotovoltaico da 80 milioni di euro