Gb il principe Andrea è rimasto senza titoli reali

Con un comunicato ufficiale dai toni durissimi, Re Carlo ha rimosso tutti i titoli e gli onori al fratello, l’ormai ex principe Andrea, travolto dallo scandalo Epstein. Ora il terzogenito della regina Elisabetta sarà semplicemente Andrew Mountbatten-Windsor. Una decisione, fanno sapere fonti di palazzo, condivisa dal premier Starmer e sostenuta dall’erede al trono, il principe William. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

