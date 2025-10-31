Gb il principe Andrea è rimasto senza titoli reali
Con un comunicato ufficiale dai toni durissimi, Re Carlo ha rimosso tutti i titoli e gli onori al fratello, l’ormai ex principe Andrea, travolto dallo scandalo Epstein. Ora il terzogenito della regina Elisabetta sarà semplicemente Andrew Mountbatten-Windsor. Una decisione, fanno sapere fonti di palazzo, condivisa dal premier Starmer e sostenuta dall’erede al trono, il principe William. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
