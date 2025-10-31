Gazzetta dello Sport | Napoli Conte ruggisce

"> Antonio Conte è tornato a mostrare gli occhi della tigre. Come scrive Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il tecnico azzurro si è ripreso il Napoli con la forza del carisma e della strategia, conquistando nuovamente la fiducia del popolo partenopeo. Dopo il successo contro l’Inter e la vittoria di Lecce, la squadra ha ritrovato compattezza, equilibrio e la sensazione di poter tornare a correre verso il sogno tricolore. Il tecnico salentino, racconta ancora D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, ha mostrato tutto il suo repertorio nelle ultime due uscite: prima con l’intuizione tattica di Neres falso nove per confondere Acerbi e Bastoni, poi con la carica instancabile al “Via del Mare”, dove non ha smesso di guidare i suoi fino all’ultimo secondo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli, Conte ruggisce”

